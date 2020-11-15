Туман і порожнеча: Азербайджан показав, як виглядає Гадрут з висоти пташиного польоту (відео)

Міністерство оборони Азербайджану показало кадри, зняті над недавно звільненим Гадрутом, що в Ходжавендському районі на півдні Нагорного Карабаху.

Відповідне відео викладене 15 листопада на YouTube-каналі відомства.

Відео зняте з повітря показує порожні вулиці містечка, оповиті туманом.

Про звільнення Гадрут стало відомо 9 жовтня. Тоді про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Станом на 2015 рік в ньому проживало близько 4 тисяч чоловік.

За свідченнями очевидців, перед тим як піти, жителі населених пунктів забирають з собою все майно. Місцями навіть рубають дерева і спалюють свої будинки, щоб ті не дісталися Азербайджану.