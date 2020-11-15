"Миротворці" Путіна обладнали спостережні пости в Карабасі: де вони знаходяться на мапі

Російські військові розгорнули спостережні пости в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє телеграм-канал 360tv.ru.

Згідно з його повідомленням, за дев'ять спостережних постів були розгорнуті в південній і північній зонах відповідальності т.зв. "НКР".

Ще сім були розміщені в Лачинському коридорі.

Тим часом, на сайті Міністерства оборони Росії з'явилася карта, на якій позначено позиції російських "миротворців".

У відомстві додали, що режим припинення вогню дотримується уздовж всієї лінії зіткнення.

Як повідомлялося раніше, Азербайджан показав, як виглядає Гадрут з висоти пташиного польоту.