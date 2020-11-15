"Миротворці" Путіна обладнали спостережні пости в Карабасі: де вони знаходяться на мапі

Російські військові розгорнули спостережні пости в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє телеграм-канал 360tv.ru.
Згідно з його повідомленням, за дев'ять спостережних постів були розгорнуті в південній і північній зонах відповідальності т.зв. "НКР".
Ще сім були розміщені в Лачинському коридорі.
Тим часом, на сайті Міністерства оборони Росії з'явилася карта, на якій позначено позиції російських "миротворців".
У відомстві додали, що режим припинення вогню дотримується уздовж всієї лінії зіткнення.
Як повідомлялося раніше, Азербайджан показав, як виглядає Гадрут з висоти пташиного польоту.