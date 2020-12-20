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Мистецтво епітета: в мережі знайшли казус з перекладом інтерв'ю Зеленського для NYTimes

Мистецтво епітета: в мережі знайшли казус з перекладом інтерв'ю Зеленського для NYTimes
11:32 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Між текстом інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського The New York Times і його перекладом адміністрації глави держави знайшли забавні відмінності.

Видання пише, що під час бесіди Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією на пострадянському просторі".

Ось як це подає The New York Times:

У свою чергу Офіс президента дає інший переклад. На сайті президента пишуть, що це журналіст TNYT назвав Зеленського, а не Україну, "головним демократичним лідером серед країн колишнього СРСР".

На цю невідповідність вже встиг відреагувати російський пропагандист, журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Він охарактеризував це як "Мистецтво епітета від Зеленського".

В ході інтерв'ю Володимир Зеленський багато говорив про Україну, США та Росії:

Як повідомлялося, згідно з недавнім соцопитуванням президент України Володимир Зеленський став "розчаруванням 2020 року" для українців.

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Все по темі:

Росія, Офис Президента, Україна, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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