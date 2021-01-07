Страшний "подарунок" на Новий рік: в Росії горе-бабуся вбила свою внучку та викинула тіло в сміттєвий бак

У російському місті Чорнушка жінка вбила власну внучку, а потім викинула її тіло в сміттєвий бак. На щастя, злочин побачили сусіди, які й викликали поліцію.

Про інцидент повідомляє регіональне управління Слідчого комітету по Пермському краю.

2 січня 2021 року поліцейські виявили в одному з контейнерів для побутових відходів страшний "подарунок" на Новий рік - тіло новонародженої дівчинки. На «знахідку» їх наштовхнули сусіди, які стали свідками ситуації.

Слідчі регіонального управління СК РФ отримали інформацію від мешканців навколишніх будинків про те, що в одному з баків знаходиться тіло маленької дитини. Огляд підтвердив побоювання місцевих жителів - була знайдена мертва дівчинка.

Майже одразу слідчі встановили, що злочин скоїла 59-річна місцева жителька. Її 37-річна дочка народила дитину вдома, після чого новоспечена бабуся вбила свою внучку. Щоб приховати сліди злочину, вона поклала тіло дитини в коробку та винесла на смітник.

На цей час горе-бабуся арештована, їй загрожує ув’язнення за статтею «вбивство малолітньої». Також під вартою перебуває і мати дівчинки, вона буде відповідати за статею 106 КК РФ (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Києві напередодні Різдва також сталася трагедія - мати викинула свого трирічного сина з вікна восьмого поверху. Жінка збиралася піти слідом за ним, але її вчасно зупинила поліція.