Російський блогер пояснив, чому Крим - це Україна і нарвався на шквал хейта від співвітчизників (відео)

Молодий російський ТікТок-блогер під ніком "Primburg" опублікував відео, в якому коротко пояснив, чому Крим є частиною України і був незаконно анексований Російською Федерацією, проте нарвався на хвилю хейта з боку співвітчизників і змушений був видалити своє відео.

Відео блогера опублікував в своєму Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан.

Разом з тим, в акаунті російського блогера в ТікТок дане відео за станом на ранок 29 березня видалено:

Як повідомлялося, команда російського опозиціонера Олексія Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на якому показала карту РФ з включеним в неї тимчасово окупованим Кримом.