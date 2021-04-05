"Їх там не було": посольство РФ повеселило реакцією на затримання голих дівчат в Дубаї

У Мережі продовжують обговорювати гучне затримання 40 осіб, які влаштували оголену фотосесію на балконі одного з хмарочосів в Дубаї. Серед учасниць - дівчата з Росії, Білорусі та України, а також фотограф - чоловік з Ізраїлю. Втім, в посольстві РФ в ОАЕ заявили, що росіянок в числі оголених моделей не було.

"Вони буквально вчора вийшли з російського громадянства!" - повідомили в посольстві, ніж повеселили інтернет-користувачів.

Блискавичне "позбавлення громадянства" коментують і місцеві політики. Так, опозиційний діяч і російський журналіст Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі виставила скріни з заголовками росЗМІ, з іронією написавши: "Оп! І немає громадянства".

Нагадаємо, серед затриманих в Дубаї - 11 громадян України. 3 квітня поліція затримала їх в зв'язку з порушенням норм суспільної моралі. Дівчатам загрожує до шести місяців арешту, а організатору до 1,5 року. Також вони виплатять штраф в 5 тисяч дирхамів (близько 1 390 доларів). З організатора візьмуть 50 тисяч дирхамів (14 тисяч доларів США). Втім, є також варіант помилування затриманих у зв'язку з мусульманським святом Рамадан.