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Навальному стало гірше: політик скаржиться на температуру і туберкульоз

Навальному стало гірше: політик скаржиться на температуру і туберкульоз
Оновлено 18:51 Пн, 5 Квітень 2021 Телеграф

У Інстаграммі Олексія Навального з'явився новий пост, в якому засуджений за шахрайство політик розповідає про погіршення свого стану. За словами російського опозиціонера, у нього почався сильний кашель, а температура піднялася до 38,1 градуса.

Навальний каже, що йому не надають медичну допомогу, і він не знає, на що хворий. Погіршення самопочуття, за словами засудженого, відбувається на тлі епідемії туберкульозу в колонії Покрова.

"Сьогодні: вже третя людина з мого загону за останній час госпіталізована з туберкульозом. В загоні 15 осіб, тобто 20% чисельності хворіє, це сильно вище за епідеміологічний поріг. І чого? Думаєте, ревуть сирени швидкої допомоги? Та пофігу всім, начальство турбує тільки питання, як приховати статистику", - пише Навальний.

 

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування, яке він припинить лише тоді, коли до нього пустять лікаря.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Росія, Голодування, Туберкульоз, Навальний.
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