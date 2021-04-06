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Вівторок, 06.04.2021
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"Нас це турбує": Лавров звинуватив Україну в тому, що це вона загрожує військовими діями

"Нас це турбує": Лавров звинуватив Україну в тому, що це вона загрожує військовими діями
Оновлено 16:33 Сьогодні Телеграф

У Кремлі заявили про стурбованість розвитку подій в Україні і розчаровані тим, як на те, що відбувається, реагує Захід. Про це з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова пишуть російські ЗМІ.

Лавров заявив, що саме Київ порушує Мінські угоди, а Захід нібито закриває на це очі.

"Нас це турбує. Ми говоримо це і європейським колегам. Сподіваємося, що розуміння того, що відбувається, є і в Вашингтоні. Але поки дії і реакція іноземців розчаровує", - сказав міністр, заявляючи, що саме Київ сьогодні перейшов до погроз військових дій.

Нагадаємо, Росія перекидає до кордону з Україною бронетехніку з Юрги (Кемеровська область). До таких висновків прийшла група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team. Так, за номером одного з вагонів за допомогою сервісу gdevagon вдалося встановити, що з 30 березня по 11 квітня ця платформа слідує зі станції Юрга на станцію Тресвятська у Воронезькій області, що знаходиться неподалік від кордону з Україною.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Кремль, Росія, Війна, Сергій Лавров.
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