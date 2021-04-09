Мрія будь-якого підлітка: 44-річна заміжня вчителька спокусила 12-річного учня в РФ (фото)

У Курській області РФ звинуватили в зґвалтуванні 44-річну вчительку біології Анжеліку Грімову, яка спокусила 12-річного підлітка. Про гучну справу повідомляє Телеграм-канал Mash.

"Чоловік, двоє дітей, улюблена робота - все це про Анжеліку Грімову. Вона відповідально вчила хлопців біології в Обоянський школі номер 2. Тему пестиков і тичинок Грімова наочно пояснила 12-річному Кирилу після уроків. Він був не проти - ось тільки по закону це зґвалтування", - повідомляє Mash.

Роман неповнолітнього з вчителькою завершився, коли мама Кирила помітила в телефоні сина відверті повідомлення від Анжеліки. З'ясувавши, що між сином і дорослою жінкою була інтимна близькість, батьки звернулися в поліцію. В результаті слідчий комітет порушив кримінальну справу, а Анжеліка знаходиться під домашнім арештом. Втім, чоловік в її зраду не вірить і буде підтримувати жінку на лаві підсудних.

Нагадаємо, Запоріжжя розбурхала інформація про те, що в престижній гімназії №28 сталася НП - там хулігани-п'ятикласники нібито шийкою пляшки зґвалтували однокласника.