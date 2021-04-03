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Уволили учителя и замдиректора: скандал с изнасилованием школьника в Запорожье получил неожиданное продолжение

Уволили учителя и замдиректора: скандал с изнасилованием школьника в Запорожье получил неожиданное продолжение
07:48 Сегодня Телеграф

В 20-х числах марта Запорожье взбудоражила информация о том, что в престижной гимназии №28 случилось ЧП – там хулиганы-пятиклассники якобы горлышком бутылки изнасиловали одноклассника. При этом, как сообщалось в информации местного блогера, обидчики – дети из полных и состоятельных семей, а пострадавший мальчик растет только с мамой, его отец умер, что сильно подействовало на ребенка, он после этого сник и закрылся в себе.

Было или не было так называемое изнасилование? Горожане разошлись во мнениях. Одни то ли знали, о ком из участников инцидента идет речь, то ли были наслышаны, а может и просто поддались устоявшемуся суждению, что "крутые" родители порешают все вопросы в свою пользу. Другие считали, что столь деликатную тему не имеет смысла "раздувать", по крайней мере, до получения официального подтверждения содеянному. Тем более, что в первую очередь может пострадать именно сам мальчик.

В итоге бабушка ребенка должна написала заявление о том, что над ее внуком совершено насилие, которое было внесено в полицейский журнал единого учета. Правоохранители провели расследование и сообщили, что "факт изнасилования не нашел подтверждения. Насколько известно – ребята играли друг с другом и неудачно шутили".

Однако дело на этом не закончилось, многие считали, что полиция просто закрыла глаза на серьезное правонарушение, опять-таки, из-за влиятельных родителей юных хулиганов. Информацию об издевательстве над ребенком со стороны других школьников взял на контроль городской голова Владимир Буряк и в дополнение к проверке, проводимой правоохранителями, инициировал в гимназии отдельную служебную проверку. К ней были привлечены независимые педагоги, психологи, работали и представители ювенальной превенции и продолжалась несколько дней.

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Итоги для многих оказались неожиданные: за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей было решено уволить с работы классного руководителя класса, в котором произошло ЧП, и заместителя директора по воспитательной работе с запретом работать в системе образования Запорожья. Директору гимназии и психологу учебного заведения будут объявлены выговоры. Родители школьника, который издевался над учеником, будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Подобные ситуации недопустимы ни в одной школе, ни в одном учебном заведении города, – заявил Владимир Буряк. – Педагогам, которые допускают издевательства по отношению к школьникам, не место в системе образования Запорожья. Это моя принципиальная позиция. Я не допущу, чтобы педагоги, уволенные по результатам проверки, вновь работали в системе образования Запорожья".

"А почему директор осталась на месте?" – вопрошают горожане. "На каком основании собираются уволить педагогов и по какой статье КЗОТ?" – заинтересовались продвинутые в юриспруденции. "Так в чем же заключался буллинг, если наказание столь суровое?" – недоумевают самые дотошные.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Изнасилование, Запорожье, Школа, ЧП.
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