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Кто виноват? Полиция прокомментировала гибель девочки, упавшей с 9-го этажа в Запорожье

Кто виноват? Полиция прокомментировала гибель девочки, упавшей с 9-го этажа в Запорожье
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф

Трагедия, случившаяся в Запорожье днем, 17 марта, не оставила равнодушными жителей города – они активно обсуждали, кто может быть виновен в смерти маленькой девочки, упавшей с высоты 9-го этажа и разбившейся насмерть. Среди версий, выдвигаемых обывателями, была и такая – якобы, малолетнего ребенка выкинул из окна сожитель ее матери.

Правоохранители выяснили обстоятельства происшествия и заявили, что мужчина к беде не причастен.

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-В данном случае нет состава уголовного преступления, это несчастный случай, - рассказали "Телеграфу" в пресс-службе областного управления Нацполиции. – 17 марта около 15 часов в отдел полиции №5 запорожского районного управления ГУНП поступило сообщение о том, что по улице Василия Сергиенко у подъезда, под окнами многоэтажки обнаружен труп ребенка 2014 года рождения. Предварительная причина смерти – падение с высоты из окна своей квартиры. По данному факту открыто уголовное производство открыли по ч.2. п.2. ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".

В полиции пояснили, что были опрошены мама и отчим семилетней девочки.

Как оказалось, на момент ЧП ребенок оставался дома один без взрослых. То есть, нет повода подозревать отчима в причастности к ее гибели. Не идет речь и о влиянии социальных групп – киберполиция проверила компьютер и не нашла никаких подозрительных сайтов. Девочка еще не могла самостоятельно пользоваться поисковой системой, мама сама подбирала ей на компе мультфильмы. Получается, что малышка открыла окно, но не удержалась на подоконнике и выпала.

Как сообщал "Телеграф", ранее в соцсетях утверждали, что ребенка мог выбросить из окна 9-го этажа пьяный отчим.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Запорожье.
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