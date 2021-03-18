В Запорожье с 9-го этажа выпала маленькая девочка - в преступлении подозревается сожитель ее мамы

Общественность еще не пришла в себя после жуткого происшествия в селе Счастливое на Херсонщине, где местный житель, изнасиловав, убил 7-летнюю односельчанку Марию Борисову. А тут – новый, и снова из ряда вон выходящий случай, и опять с маленьким ребенком. И, по ужасному стечению обстоятельств, новую жертву так же зовут Машей.

В среду, 17 марта, около 14-ти часов в Хортицком районе Запорожья под окнами многоэтажки обнаружили тело ребенка. По предварительным данным, 6-летняя девочка выпала из окна или с балкона 9-го этажа дома по улице Василия Сергиенко.

Опять-таки, по не подтвержденным пока данным, ее оттуда сбросил пьяный сожитель матери. Сама мама на тот момент была на работе: как в местных пабликах сообщают соседи и знакомые семьи, молодая женщина торгует на рынке.

Вызванные на место происшествия правоохранители в подъезде дома задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Давала в отделении полиции показания и мама погибшего ребенка. А бабушку, по словам свидетелей, увезла "скорая помощь".

До конца рабочего дня на сайте запорожской полиции не появилось информации о случившемся. Вероятно поэтому, в комментариях к трагической новости жители Бабурки (неофициальное название Хортицкого района) спорили, по какому адресу произошло ЧП - по улице Энтузиастов, 7, или на Василия Сергиенко, 16-А – дома находятся вблизи друг друга.

Когда, наконец-то, была внесена ясность, запорожцы обсудили вопрос сбора материальной помощи несчастной матери на погребение дочки.

Обстоятельства происшествия все ожидают узнать от правоохранителей в четверг, 18 марта. И так же, как и в случае с Машенькой из Счастливого, разгневанные люди буквально готовы растерзать человека, лишившего жизни малышку.

Фото из Instagram-паблика its_zp, скрины