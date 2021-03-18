Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
"У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ
"У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ
Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19
Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты

В Запорожье с 9-го этажа выпала маленькая девочка - в преступлении подозревается сожитель ее мамы

В Запорожье с 9-го этажа выпала маленькая девочка - в преступлении подозревается сожитель ее мамы
08:47 Сегодня Телеграф

Общественность еще не пришла в себя после жуткого происшествия в селе Счастливое на Херсонщине, где местный житель, изнасиловав, убил 7-летнюю односельчанку Марию Борисову. А тут – новый, и снова из ряда вон выходящий случай, и опять с маленьким ребенком. И, по ужасному стечению обстоятельств, новую жертву так же зовут Машей.

В среду, 17 марта, около 14-ти часов в Хортицком районе Запорожья под окнами многоэтажки обнаружили тело ребенка. По предварительным данным, 6-летняя девочка выпала из окна или с балкона 9-го этажа дома по улице Василия Сергиенко.

Стало известно еще об одном "подвиге" подозреваемого в убийстве Маши Борисовой (фото)

Опять-таки, по не подтвержденным пока данным, ее оттуда сбросил пьяный сожитель матери. Сама мама на тот момент была на работе: как в местных пабликах сообщают соседи и знакомые семьи, молодая женщина торгует на рынке.

Вызванные на место происшествия правоохранители в подъезде дома задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Давала в отделении полиции показания и мама погибшего ребенка. А бабушку, по словам свидетелей, увезла "скорая помощь".

Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)

До конца рабочего дня на сайте запорожской полиции не появилось информации о случившемся. Вероятно поэтому, в комментариях к трагической новости жители Бабурки (неофициальное название Хортицкого района) спорили, по какому адресу произошло ЧП - по улице Энтузиастов, 7, или на Василия Сергиенко, 16-А – дома находятся вблизи друг друга.

Когда, наконец-то, была внесена ясность, запорожцы обсудили вопрос сбора материальной помощи несчастной матери на погребение дочки.

Обстоятельства происшествия все ожидают узнать от правоохранителей в четверг, 18 марта. И так же, как и в случае с Машенькой из Счастливого, разгневанные люди буквально готовы растерзать человека, лишившего жизни малышку.

Фото из Instagram-паблика its_zp, скрины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 357

Все по теме:

Дети, Запорожье, Задержания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
02 "Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
03 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
04 Украина объявила бойкот переговорам в ТКГ из-за "эксперта"-террориста
05 В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
&quot;Необратимая деградация&quot;: посла США вызвали &quot;на ковер&quot; к Лаврову из-за новых санкций
"Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
В Запорожье с 9-го этажа выпала маленькая девочка - в преступлении подозревается сожитель ее мамы
В Запорожье с 9-го этажа выпала маленькая девочка - в преступлении подозревается сожитель ее мамы
Какой праздник 18 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь