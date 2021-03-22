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"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП

"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
18:41 Сегодня Телеграф Фото: intex-press

Информация о том, что в одной из запорожских школ, имеющей хорошую репутацию, случилось неординарное событие, первым делом появилась в местном новостийном сегменте.

Со ссылкой на активиста и блогера Андрея Лукина сообщалось, что "пятиклассники засунули своему однокласснику бутылку в анальное отверстие. Это все увидел старшеклассник и сообщил руководству. Мальчика воспитывает мама, а его папа умер, после чего ребенок замкнулся в себе. С 1 класса мальчик был отличником, а потом все пошло не так. Его часто начали обижать одноклассники, у которых "крутые полные семьи".

Ну а администрация школы, якобы, этот случай намерена скрыть и вынудить ребенка перевестись в иную школу.

В соцсетях возмущенная общественность тут же осудила и приговорила к разным карам "насильников"-одноклассников и их "негодяев"-родителей, педколлектив, где творится такое безобразие, и директора, которая почему-то в этот момент оказалась на больничном, а заодно и врачей, которые "выписывают больничные кому ни попадя". Досталось на орехи и полицейским – которые не дежурят за каждым углом и не хватают сразу же всех подряд злодеев.

"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории

А несколькими часами спустя появилась официальная информация запорожской полиции. Правоохранители сообщили, что бабушка заявила об изнасиловании ее внука, ученика 5-го класса. Это заявление было внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях.

- В данном случае, именно этот документ от родственницы стал основанием для полиции разобраться в случившемся, - уточнили "Телеграфу" в отделе коммуникации областного главка ГУНП. – Когда речь идет о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, проверка проводится только по заявлению пострадавшей стороны. На данный момент факт изнасилования не нашел подтверждения. Насколько известно – ребята играли друг с другом и неудачно шутили. Но изнасилования точно не было.

В ходе разбирательства сотрудники ювенальной превенции провели с родителями и детьми профилактические беседы. Впрочем, многие граждане остались при своем мнении: "Дыма без огня не бывает" – ведь там, где в детских коллективах допускаются подобные шутки, однажды на самом деле может случиться насилие.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Запорожье родители школьников чуть ли не до драки выясняли отношения прямо в школьном дворе. За происходящим наблюдали и их дети.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Полиция, Запорожье, Школьники, Изнасилования, Буллинг.
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