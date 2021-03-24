Под Запорожьем ученик 10 класса избил своего сверстника (фото, видео)

В городе Орехов Запорожской области подросток жестоко избил своего сверстника.

Об этом 23 марта сообщили в Инстаграм-группе "Орехов Сегодня". Там также поделились кадрами инцидента.

Само избиение, произошедшее 18 марта сняли на видео которое вскоре попало в один из местных пабликов в сети.

Согласно предоставленным данным, преступник - ученик 10-го класса гимназии, ранее его исключали из нескольких школ.

Пострадавший парень получил многочисленные травмы лица.

По информации Инстаграм-группы, в полицию с заявлением об избиении обратилась мать потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. Парню может грозить наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 2-х лет.

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Видео момента (ОСТОРОЖНО! контент 18+ на видео присутствуют сцены насилия, не для слабонервных):

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Стоит напомнить, что 23 марта в Харькове двое водителей маршруток устроили разборки, в результате чего один из них получил несколько ударов ножом в грудь и спину, а его обидчик скрылся.