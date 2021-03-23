В Харькове водители маршруток устроили разборки с поножовщиной (фото)

Во вторник утром, 23 марта, в Харькове, на улице Амурской, двое водителей маршруток устроили разборки, в результате чего один из них получил несколько ударов ножом в грудь и спину, а его обидчик скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Медики, прибывшие на место вместе с экипажем, госпитализировали пострадавшего, а патрульные немедленно начали поиск предполагаемого преступника.

Так, буквально сразу они нашли авто, на котором скрылся подозреваемый. Машина стояла на одной из АЗС. Преступник оставил ее там, а сам пересел в другую машину и уехал в неизвестном направлении.

Подозреваемого удалось задержать.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Виннице произошла драка между водителем такси и пассажирами. Причиной для насилия стал 2-месячный щенок. Супруги возвращались домой из гостей и забыли указать, что с ними будет домашнее животное.

Также в Днепре пассажир напал с ножом на таксиста и угнал его автомобиль.