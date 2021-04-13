"Ми Путіна не позбудемося, ми вже майже раби": росіянин пояснив, чому в Україні краще, ніж в РФ (відео)

У соцмережі TikTok сталася дискусія росіян через напружену обстановку між РФ і Україною. Один з користувачів під ніком zorg_services з 63100 фолловерів експресивно пояснив опонентам, чому життя в Україні краще, ніж на його батьківщині.

Користувач лає владу і безкарність ОМОНу, а також щиро вірить, що життя в Україні через 10 років буде кращим, ніж у них.

"Ми від Путіна не позбудемося, ми вже майже раби. Нам закрили всі виїзди, нам тікати звідси вже нікуди. Україна йде в правильному напрямку, вона дружить з усім світом. Нехай там свої проблеми, але це інша країна, чого ви до неї лізете?" - каже zorg_services.

Росіянин задається питанням: з ким, як не з українцями, їм ще дружити? А також він говорить про те, що жителям РФ нав'язують негативне ставлення до президента України Володимира Зеленського, хоча той "не такий вже й поганий в цій ролі".

"Ми під боком у себе пішли відібрали у сусіда шматки землі! Ну що за маячня? Це ж Путін", - говорить користувач TikTok, чиє відео лайкнули більше 10 тисяч користувачів.

Нагадаємо, в Харкові в центрі скандалу опинилася викладач Державної академії культури Наталя Сємєйкіна, яка 12 квітня опублікувала в Facebook неоднозначний коментар про українців і президента РФ Володимира Путіна.