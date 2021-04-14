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Нехай весь світ зачекає: чоловік не зупинив риболовлю незважаючи на пожежу (відео)

Нехай весь світ зачекає: чоловік не зупинив риболовлю незважаючи на пожежу (відео)
03:45 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 13 квітня, в Мережі опублікували відео з риболовлі в Слуцьку (Білорусь), де місцевий житель незворушно сидить з вудкою, незважаючи на пожежу. Про це повідомляє Телеграм-канал "Слуцька Телега".

Судячи з відео, вогонь охопив всю місцевість біля річки Случ і практично добрався до берега. Незважаючи на полум'я і дим, місцевий рибалка продовжує вудити.

Втім, відчайдушний герой відео лише потішив інтернет-користувачів.

"Якщо ваша риболовля не схожа на цю, то навіть не намагайтеся мене запрошувати", - жартують в Телеграм-каналі.

Нагадаємо, жителі Одеси в понеділок, 12 квітня, змогли спостерігати барвистий захід Сонця. Відповідними кадрами одесити поділилися в соцмережах. Як видно на знімках і відеозаписах, сідаюче Сонце розфарбувало небо спочатку в вогненно-червоний, а потім і в пурпурний колір.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 85

Все по темі:

Пожежа, Білорусь, Риболовля.
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