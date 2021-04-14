"Зробив щеплення і відразу в зал!": Путін повеселішав після другого уколу "Супутником" (відео)

Президент РФ Володимир Путін зробив друге щеплення проти коронавірусу - Супутник V російського виробництва.

Політик заявив, що вже через 10 хвилин після цього він відправився в спортзал, не відчувши жодної побочки.

"Взагалі не відчуваю те, що я зробив якесь щеплення, все нормально. До речі кажучи, як лікарі сказали, після першого щеплення вже така хороша імунна відповідь є. У всякому разі ефект позитивний, ніяких побічних явищ, як я вже двічі сказав, немає, сподіваюся, і не буде", - цитують Путіна російські ЗМІ.

А ось в Мережі, здавалося б, звичайний факт вакцинації президента викликав хвилю сміху і породив багато жартів. Користувачі пишуть, що після другої дози "Супутника" Путін "повеселішав", а також жартують, що він знову буде сидіти в антіковідном бункері.

Інші ж радять російському лідерові "зробити щеплення проти корупції" та записати відео з третього щеплення. Треті взагалі не вірять, що Путін прищепився російською вакциною: мовляв, президенту вкололи Pfizer або нічого не вкололи зовсім.

Путин: Прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом. И вам того же желаю! pic.twitter.com/n1MWW8Adtr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 14, 2021

Нагадаємо, Дубінського рознесли в мережі за жарт про вторгнення Путіна.