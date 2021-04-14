У військовому таборі РФ на кордоні з Україною спалахнула пожежа: росіяни її "не помітили" (відео)

У Росії у військовому наметовому містечку в місті Богучар (Воронежская область), яке знаходиться всього в 45-ти кілометрах від кордону з Україною, сталася пожежа.

На відео, опублікованому в Tik Tok 13 квітня, видно, як горять військові намети, а все містечко охопив дим. Російські військовослужбовці борються зі стихією за допомогою землі і вогнегасників. Точної дати, коли сталася пожежа біля кордону з Україною, немає.

До слова, про дану НП за квітень в російських ЗМІ немає жодної згадки. Місцеві інформагентства повідомляють про три пожежі у Воронезькій області: в двох випадках - у полі в передмісті Воронежа, в третьому - в селі Мечетка, де вогонь охопив 10 будівель. Ні слова про військових і гасіння пожежі землею, незважаючи на існуюче відео, в інформпросторі немає.

Нагадаємо, в Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово.