Путін придумав нову підлість: з Росії виженуть понад 150 тисяч українців

Сьогодні, 16 квітня, в Росії на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД заступник голови міністерства Олександр Горовий заявив, що вони мають намір депортувати 152 тисячі українців.

Як повідомляють російські ЗМІ, тисячі громадян України нібито перебувають в Росії нелегально, і до 15 червня вони повинні покинути РФ. Відзначимо, що, крім українців, у Російської Федерації "затрималися" 332 тисячі громадян Узбекистану та 247 тисяч чоловік з Таджикистану.

Якщо ці люди не покинуть країну добровільно, за словами Горового, правоохоронці, виконуючи указ президента, "піддадуть їх покаранню аж до видворення і закриття кордонів".

Нагадаємо, стало відомо, які "дзвіночки" можуть передувати повномасштабному вторгненню російських військ в Україну, якщо на такий сценарій президент РФ Володимир Путін все ж таки зважиться.