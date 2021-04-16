Російський суд засудив Зеленського до двох років колонії за два твіти: подробиці

У Москві до двох років колонії загального режиму засудили оператора ФБК Павла Зеленського, який фігурував у справі про заклики до екстремізму.

Як повідомляють росЗМІ, чоловік висловив в Твіттері своє ставлення до влади в Росії, назвавши президента РФ Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова і голову Державної Думи Федеральних Зборів РФ В'ячеслава Володіна "ублюдками, негідними життя".

Відомо, що справу розглядали в особливому порядку: без дослідження доказів. Заклики до екстремізму побачили в двох твіти Зеленського. Так, в одному з них інтернет-користувач висловився про самоспалення нижегородської журналістки Ірини Славіної.

"Давайте ******* (бити) цю недовладу", - написав Павло Зеленський.

Другий твіт, який дав хід кримінальній справі, - "Я ненавиджу вас, путін, пєсков, володін, і інші мерзоти, ви стоїте за цим. Можете вважати мої слова закликом, але ви с**а виродки негідні життя".

У суді Павло Зеленський повністю визнав свою провину і відмовився від адвоката, пояснивши, що хоче таким чином пом'якшити вирок.

Нагадаємо, в Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово.