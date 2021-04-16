"Баунті" з метадоном: в Росії відкачують 7-річну дівчинку після дня народження в дитсадку

До лікарні російського Санкт-Петербурга у важкому стані потрапила 7-річна дівчинка, в крові якої виявили наркотик.

Як повідомляють російські портали, НП сталася 13 квітня, проте в пресу просочилася лише сьогодні. Посилаючись на джерела в правоохоронних органах, журналісти пишуть, що близько 19:30 дівчинка з'їла цукерку "Баунті", яку принесла з дитсадка, і після цього відчула себе погано. Дівчинку відвезла швидка, і в результаті діагностики в її крові знайшли метадон. На наявність наркотичних речовин відразу ж перевірили і батьків, але нічого забороненого в крові не виявили.

У дитсадку 87 пояснили, що не дозволяють приносити в сад продукти або частування. Виняток - тільки дні народження, один з яких і святкували в групі. На честь свята дівчинка отримала цукерку, в якій, за попередньою інформацією, і був наркотик. Зараз даним фактом займаються правоохоронні органи, призначені експертизи.

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