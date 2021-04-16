Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко

Президент Росії Володимир Путін відзвітував про те, скільки заробив за минулий рік.

За інформацією росЗМІ, у своїй декларації Путін вказав дохід у розмірі 10 млн рублів (в гривневому еквіваленті - близько 3,701 млн грн). Цікаво, що глава уряду РФ Михайло Мішустін заробив майже в два рази більше Путіна в 2020 році: його дохід склав 19,85 млн руб (близько 7,3 млн грн).

Відзначимо, що український президент Володимир Зеленський за документами заробив в п'ять разів більше російського колеги. Так, згідно з декларацією, сукупний дохід Зеленського склав 19 113 279 гривень за рік, а його дружина Олена Зеленська в 2020 році заробила 3 634 548 гривень. З документу також стало відомо, що за продаж будинку в Іванковичах в Київській області президентське подружжя отримало 13,5 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під Новий рік отримав вище 4 мільйонів гривень роялті від "Кварталу 95".