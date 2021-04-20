"Пристрасть до широкої географії": Пєсков зізнався, де любить усамітнюватися Путін

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зізнався, де любить відпочивати його шеф Володимир Путін.

Як повідомляють росЗМІ, російський лідер "прикипів душею" до Сибіру, Сочі і Криму, анексованому в 2014 році.

"У цьому плані у нього пристрасть до широкої географії, але, дійсно, на кілька днів краще все-таки усамітнюватися в Сибіру", - заявив Пєсков.

Там, за словами прес-секретаря, Путін катається на всюдиході і дихає тайгових повітрям.

Також в карті подорожей Путіна є Далекий Схід.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до президента України Володимира Зеленського йому далеко.