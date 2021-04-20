"Не вірте жодному їхньому слову": адвокат розповів правду, в якому стані Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний зараз знаходиться під крапельницею в одиночній камері туберкульозної лікарні виправної колонії №3 суворого режиму. Про це на своїй сторінці в "Твіттер" розповів адвокат засудженого політика, який оголосив голодування, Вадим Кобзєв.

За його словами, вчора, 19 квітня, три медсестри "зробили шість спроб" потрапити в вену, щоб поставити Навальному крапельницю з глюкозою. І хоч "руки покарбовані і в синцях", зараз засуджений перебуває під крапельницею.

"На цьому "лікувальні процедури" ФСВП закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову", - написав Кобзєв.

На этом «лечебные процедуры» ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

У Кремлі ж заявили про те, що надалі не будуть коментувати новини про Навального. Мовляв, відтепер це буде робити тільки прокуратура або ФСВП.

Нагадаємо, про те, що стан Навального став погіршуватися після перебування в колонії, стало відомо ще в кінці березня. Тоді опозиціонер просив допустити до нього лікаря, але всі його прохання керівництвом колонії почуті не були. У Навального почалися сильні болі в спині, віднімалися нога. На тлі цього політик оголосив голодування. Причиною став саме недопуск до нього медперсоналу. Пізніше стало відомо, що стан Навального був досить неблагополучним ще до голодовки - Навальний до цього встиг "скинути" 8 кілограмів. Пізніше у нього піднялася температура, Навальний почав підозрювати у себе туберкульоз. При цьому російські пропагандисти в один голос рапортували, що все те, що говорить Навальний, неправда.