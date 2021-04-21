"Справа йде дуже важко": у Путіна розповіли про колони вантажівок, які їдуть на Донбас

Сьогодні, 21 квітня, під час інтерв'ю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія продовжить направляти колони вантажівок на Донбас.

Як повідомляють російські ЗМІ, мова йде нібито про гуманітарну допомогу для "героїчних людей, героїчних і нещасних одночасно".

Пєсков каже про те, що жителі Донбасу нібито "відкинуті своєю батьківщиною", тому Росія "продовжить допомагати".

"Низка вантажівок з гуманітарною допомогою, інші види підтримки, зрозуміло, це все має місце і буде продовжуватися", - сказав Пєсков.

Також прес-секретар Путіна не забув згадати фейк, що Донбас нібито обстрілюють ВСУ, а Росія хоче лише допомогти у врегулюванні конфлікту в рамках ТКГ.

"Справа йде дуже важко", - резюмував Пєсков.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у своєму щорічному посланні до Федеральних зборів не підняв тему ескалації військового конфлікту на Донбасі, що може говорити про те, що він усвідомлює свій програш.