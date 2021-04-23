Сотні вертольотів і бомбардувальників: росЗМІ показали відео, як війська РФ повертаються з українських кордонів

Російський "Перший канал" опублікував відео того, як їх військові завершили "навчання" на кордоні з Україною. У сюжеті показані кадри, як російські армійці вантажать озброєння і важку техніку, яка нібито відправиться в різні куточки РФ.

Відзначимо, що росЗМІ підносять відведення техніки як щось грандіозне, запевняючи, що "місію військові виконали на всі сто" і показуючи згортання операції під урочистий гімн.

Ракетний крейсер "Москва", озброєний крилатими ракетами "Калібр" і десятки інших військових кораблів вже взяли курс Ставропілля і Кубань. Також росіяни кажуть, що відправляють бронетехніку з аеродромів, кораблями і залізничними складами. Від кордону з Україною вже відвезли близько 10 000 військових, в тому числі підрозділи військ хімзахисту.

РосЗМІ інформує: мовляв, в "навчаннях" біля України були задіяні 60 кораблів і суден забезпечення, близько 200 вертольотів, винищувачів, бомбардувальників і військово-транспортних літаків.

Нагадаємо, главу Міноборони РФ Сергія Шойгу запідозрили в тому, що військова техніка може залишитися на кордоні з Україною у Воронезькій області.