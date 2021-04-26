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Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинилося: названі можливі причини

Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинилося: названі можливі причини
15:51 Сьогодні Телеграф

Будівництво "Північного потоку - 2" поставили на паузу. Згідно з даними навігаційного порталу Marinetraffic, баржа "Фортуна" знаходиться в тій же точці, що і 21 квітня - 5 днів назад. Про це повідомляє EurasiaDaily.

Судно перебуває в датських водах - в декількох кілометрах від першого "Північного потоку", який їй належить перетнути. Офіційну причину, чому укладання труб призупинили, в Кремлі не озвучують. Однак у такого простою може бути кілька причин.

Так, в даний момент "Фортуна" знаходиться в декількох кілометрах від "Північного потоку", який баржі належить перетнути і укласти зверху нитку В "Північного потоку - 2". Спочатку другий газопровід хотіли прокласти в датських водах, всього в кілометрі від першого газопроводу і паралельно йому. Але так як Данія довго не давала дозвіл, а згодом дозволила прокладати труби тільки по південному маршруту (у острова Борнхольм), "Північний потік - 2" перетне "Північний потік" двічі. Точки дотику будуть в економічній зоні Швеції і на південному заході від Борнхольму.

Другий перехід знаходиться на ще недобудованій ділянці "Північного потоку - 2". Для його облаштування необхідно залучити спеціалізовані судна, а також здійснити кам'яну засипку. Однак розширені американські санкції забороняють надавати проекту такі послуги.

Відзначимо, що в цілому, щоб завершити нитку В, "Фортуні" залишилося укласти близько 26 кілометрів в датських і німецьких водах. Затримка ж відбувається не через погоду: прогноз на найближчий час сприятливий.

Нагадаємо, через відмову кількох компаній добудовувати "Північний потік-2" Росії доводиться обходитися власними силами, використовуючи свої ресурси - суди. Правда, їх технічний стан залишає бажати кращого - більшість з них знаходиться в аварійному стані, що неминуче призведе до катастрофи.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Фортуна, Північний потік-2, Північний потік.
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