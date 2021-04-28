У Кремлі відповіли, чому Путін проігнорував особистий дзвінок Зеленського

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, чому президент Володимир Путін не відповів на дзвінок українського лідера Володимира Зеленського після обстрілу під Шумами на Донбасі, в результаті якого загинули 4 українських бійця.

Про це повідомляє сайт МЗС РФ.

За словами Лаврова, Путіну доповіли про бажання Зеленського обговорити те, що сталося. Однак російський президент відмовився говорити про Донбас: мовляв, із Зеленським вони можуть обговорювати лише двосторонні відносини України і РФ. У Кремлі дзвінок Зеленського визнали "спробою переграти Мінські угоди і виставити Росію стороною конфлікту".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня в відеозверненні щодо ескалації, яку влаштувала Росія, запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Чому цій зустрічі не судилося відбутися, "Телеграфу" розповіла аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна.