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У Лукашенка "знайшли" ще одного сина, якого він нібито запроторив у дитбудинок (фото)

У Лукашенка "знайшли" ще одного сина, якого він нібито запроторив у дитбудинок (фото)
18:54 Сьогодні Телеграф

Білоруський Телеграм-канал NEXTA, посилаючись на власне розслідування, опублікувало новину про сина Олександра Лукашенка, якого він нібито приховує через особливості розвитку.

Згідно з даними порталу, в 2002 році Ірина Абельська (мати молодшого сина Лукашенка Миколи) нібито народила їх первістка - Матвія. Однак у дитини запідозрили відхилення: NEXTA пише про розумову відсталість, аутизм і недорозвинені слухові проходи. Після цього, продовжують журналісти Телеграм-каналу, Лукашенко нібито "запанікував, вирішивши, що хвора дитина зашкодить його кар'єрі політика, і вирішив її позбутися".

"Хлопчика записали на дівоче прізвище матері - Матвій Постоялко, і запроторили в дитбудинок - подалі від сторонніх очей, - повідомляє NEXTA, - Весь цей час коштів на нього не шкодували: у Матвія був особистий тьютор, педагог, індивідуальний навчальний кабінет, дорогі розвиваючі іграшки , до нього приставили двох "бабусь", які контролювали виховний процес і привозили хлопчикові все необхідне (їжу, іграшки)".

Зараз, за даними білоруського ЗМІ, Матвій знаходиться в психоневрологічному будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів №2 в Мінську. Фото передбачуваного Матвія портал опублікував з позначкою "7-річної давності".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, повернувшись в Білорусь з РФ, перейнявся питанням передачі влади на випадок можливих форс-мажорів.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Білорусь, Олександр Лукашенко, Нащадки.
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