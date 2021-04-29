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Четвер, 29.04.2021
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Ще до чотирьох років в'язниці: Навальному шиють новий тюремний термін в "екзотичній" справі

Ще до чотирьох років в'язниці: Навальному шиють новий тюремний термін в "екзотичній" справі
Оновлено 16:34 Сьогодні Телеграф

Відносно російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз відбуває термін за шахрайство, а також двох його соратників порушили нову кримінальну справу.

Мовляв, Навальний разом з директором Фонду боротьби з корупцією Іваном Ждановим і керівником мережі регіональних штабів Леонід Волков створили організацію, "тому, хто посягає на особистість і права громадян" (ч.1 ст. 239 КК РФ). Про це повідомляє сайт опозиційного політика.

Учасникам організації, яку в Росії вже визнали екстремістською, загрожує до 4 років в'язниці.

Один з фігурантів цієї справи Жданов назвав статтю "екзотичною".

"Справа була порушена в лютому, відразу після мітингів. І просто всім своїм виглядом кричить про свій політичний характер", - вважає Жданов, запевняючи, що єдине, на що вони робили замах, - це право чиновників "брехати, красти і вбивати".

Як повідомлялося, 20 лютого в Московському суді визнали законним рішення суду по заміні умовного терміну Навальному на реальний по справі "Ів Роше". При цьому первинний вирок широко розглядався як політично мотивований.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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