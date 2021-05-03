У Лаврова назвали "жестом відчаю" санкції країн Заходу проти Росії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова сьогодні, 3 травня, розповіла про те, який вплив справили санкції на стан відносин між Росією і Заходом.

Про це Захарова розповіла телеканалу Russia Today.

Дії Заходу представник МЗС назвала "застосуванням політично мотивованих односторонніх обмежувальних заходів".

"Санкції проти Росії розглядаємо все більше як "жест відчаю" в силу нездатності місцевих еліт прийняти нові реалії, відмовитися від стереотипів "блокового мислення", визнати право Росії на самостійне визначення шляхів розвитку і вибудовування відносин зі своїми партнерами, - заявила Захарова. - Їм, мабуть, складно миритися з очевидними успіхами російської економіки, підвищенням її міжнародної конкурентоспроможності, розширенням присутності якісних російських товарів і послуг на світових ринках".

Нагадаємо, виявилося, що президент Росії Володимир Путін не буде говорити з лідером України Володимиром Зеленським про Донбас принципово.