Частина туш облуплені: узбережжя Каспійського моря всипане мертвими нерпами (фото, відео)

На узбережжі Каспійського моря біля Махачкали знайшли мертвими більше 150 нерпів, частина яких була зі здертою шкурою. Про це повідомив представник російського науково-експедиційного центру "Морські ссавці" Віктор Нікіфоров, передає ТАСС.

За його словами, картина була дійсно жахливою: кожні 50 метрів він бачив загиблу нерпу. Причому, тварина є рідкісною і в Червону книгу занесена як вимираюча.

Чому загинули каспійські тюлені поки невідомо. За попередньою інформацією, вони могли бути отруєні небезпечними відходами, або ж стати жертвами браконьєрів.

На користь останньої версії говорить той факт, що кілька тварин знайшли в рибальських сітках.

Нагадаємо, в столичному музеї козацтва під відкритим небом "Мамаєва слобода" від голоду гинуть коні.