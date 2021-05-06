Попелище замість будинків: в Росії вигоріло майже все село (фото, відео)

В Омській області РФ стихія практично повністю знищила село Каракуль. Фото і відео попелища виклали в Мережу місцеві жителі.

Як повідомляють в прес-службі МНС Росії, вогонь спалахнув сьогодні, 6 травня, о 13:15 за місцевим часом. У Каракуль стихія прийшла із сусіднього району через ліс і швидко охопила житлові будинки.

Повідомляється, що гасили вогонь більше п'яти годин, і за цей час згоріли дотла 25 будинків. Серед них - продуктовий магазин, 14 приватних будинків і 10 інших будівель, що складає половину села Каракуль.

Без даху над головою залишилися близько 40 осіб, проте ніхто з них, навіть незважаючи на сильне задимлення, не постраждав.

Зараз на місці працюють рятувальники і поліція, яка з'ясовує причину пожежі.

Нагадаємо, сьогодні близько полудня в Вінниці сталася пожежа в офісній будівлі по вулиці Бевза, 34, в результаті чого загинула одна людина. Пожежні опублікували відео стихії, що охопила понад 1000 "квадратів".