У Росії вигукували "Слава Україні!" під час салюту 9 Травня: їх мало не здали в поліцію

У російській Тюмені під час салюту на честь 9 травня молоді люди кричали: "Слава Україні".

Про це пише військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц.

Так, група з п'ятнадцяти 18-річних підлітків стали кричати: "Слава Україні!". Їм одразу ж з натовпу відповіла жінка: "А ну-ка там, из Украины, заткнулись!". Але молоді люди не вгамувалися і стали хором викрикувати: "Ганьба! Ганьба! Ганьба!".

Після цього, жінка, яка намагалася осадити молодь, звернулася до ППСників і повідомила про те, що сталося їм. На це патрулюють масовий захід поліцейські відповіли, що ведуть спостереження. Один співробітник додав, що крім нібито нацистських гасел ще пісні з нецензурною лайкою співають. Але чіпати ППСники молодь не стали, вирішили поспостерігати.

Як повідомляв "Телеграф", раніше "Слава Україні" скандували в Москві.