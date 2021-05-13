Пожежа в елітному комплексі в Москві: столиця РФ занурилася в пітьму димової завіси (відео)

Сьогодні, 13 травня, в Москві в результаті пожежі в елітному житловому комплексі утворилася сильна димова завіса, яка буквально занурила місто у темряву.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа сталася на території споруджуваного дизайнерського дому Eleven на Звенигородському шосе (вартість 1 квадратного метра в цьому будинку перевищує 1 млн рублів). Там загорілося будівельне сміття, і хоч площа спалаху склала всього 15 "квадратів", дим охопив весь район. Водії кажуть, що по шосе не проїхати і видимість практично на нулі, а місцеві жителі скаржаться на те, що тепер вони не мають чим дихати.

Відзначимо, що пожежу вже загасили, але густий чорний дим не розсіявся.

Нагадаємо, в Києві в Подільському районі горіла багатоповерхівка, вогонь перекинувся на авто.