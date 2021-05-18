Біля міністерства в Росії влаштували голий протест через корів (відео 18+)

Вчора в Москві відбулася незвичайна акція протесту, учасники якої були голими і в масках ...корів.

Як повідомляє російський Телеграм-канал Baza, вісім дівчат топлес вийшли до Міністерства сільського господарства. Учасники акції надягли маски корів і виступили на захист цих тварин. Перехожим вони розповідали, що потрібно переходити на пальмову олію, щоб не доїти корів, а краще і зовсім не їсти м'ясо.

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Нагадаємо, відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує пародіювати зірок українського і зарубіжного шоу-бізнесу. Для фото в жанрі пародії гола Alyona Alyona прикрилася прапором України, що викликало обурення в мережі.