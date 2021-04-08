Голая Alyona Alyona прикрылась флагом Украины, вызвав негодование в сети

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает пародировать звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса. Видимо после участия артистки в шоу звездных пародий "Липсинк батл", которое выходит на 1+1, она вдохновилась жанром пародии.

Напомним, что на шоу, Алена предстала в образе популярного репера Эминема.

Видео выступления:

На своей странице в Инстаграме рэперша уже опубликовала косплей на украинскую певицу Надю Дорофееву, звездным советником которой она стала на проекте "Голос країни", и даже замахнулась на американскую королеву R’n’B - певицу Бейонсе. Также под "удар" попала и певица Майли Сайрус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Однако наибольшее количество "вопросов" вызвала пародия на американскую рэп-исполнительницу Лиззо. Alyona Alyona предстала на снимке обнаженной, прикрывшись флагом Украины, который прикрыл половину тела исполнительницы, а остальная часть была обнажена. За этот снимок ее и накрыли волной критики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

В комментариях не все поклонники поддержали свою любимицу, отметив, что подобные снимки патриотизма не прибавляют. Львовянка Ирина Коваленко на своей странице в Фейсбук посвятила этой теме даже отдельный пост.

"Ну точно ни одно ни другое фото патриотизма никому не добавляют, скорее это оскорбляет достоинство народа", "Уже черезчур", "Однозначно не наматывание государственного символа на обнаженное тело", "Астанавитесь", "Гадость", "Хватит дичь выкладывать" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Alyona Alyona показала своего парня.