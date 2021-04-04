Уход лирника и строителя: как прошли решающие "нокауты" для команды Дорофеевой

В воскресенье, 4 апреля, проходит одиннадцатый эфир вокального проекта "Голос країни-2021".

Второй выпуск этапа "нокауты" песенного талант-шоу, где тренера Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирают участников из своих команд, которые пройдут в прямые эфиры.

Напомним, что Дмитрий Монатик и Олег Винник уже отобрали подопечных, которые стали на шаг ближе к победе.

В этом сезоне впервые в истории проекта в "нокаутах" появится нововведение. Рядом с наставниками появятся их звездные советники, которые будут помогать тренерам понять, кто пройдет в четвертьфинал. К Тине Кароль присоединиться Дан Балан, а к Наде Дорофеевой - Alyona Alyona. Также тренер может отправить домой любого участника, независимо от того, какое кресло он занимает.

Первым вышел на сцену участник команды Дорофеевой - скульптор и лирник Гордей Старух, исполнивший песню украинскую народную песню "Куст". Несмотря на комментарии Олега Винника, Дорофеева поверила в Гордея и дала ему место на креслах.

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Участница Алена Левашева хочет пройти дальше и получить свое заветное место в четвертьфинале. Девушка спела песню It's raining men – Geri Halliwell. Невероятно сильное выступление. Надя Дорофеева приглашает Алену занять второе место в ее команде.

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Следующим на сцену "нокаутов" вышел парень с душой Сергей Лазановський, который исполнил песню "Ой, поле, полечко". В итоге Сергей занимает третье кресло в команде Нади.

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Следующим на сцену главного вокального шоу страны вышел Илья Резников - талантливый музыкант и аранжировщик. Участник поразил тренеров и занял четвертое место в команде Дорофеевой.

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Далее на сцену выходит зажигательный рокер Андрей Науменко. Парень исполнил песню Black Strobe - I'm a Man. Андрей проходит в четвертьфинал и занимает место Гордея Старуха.

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К своему выступлению уже готова Ирина Ебралидзе. Девушка спела песню If I were a boy – Beyoncе. В итоге Сергей Лазановський оставляет "Голос" и отдает свое место Ирине Ебралидзе.

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Бороться за свое место в следующем этапе готов строитель Петр Чернышенко. Парень исполнил песню. К сожалению, Петр не проходит дальше и оставляет проект.

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Трогательная Евгения Семьохина готова выйти на сцену нокаутов, чтобы поразить своим выступлением занять свое место на одном из кресел. Девушка спела песню Ивана Дорна - "Целовать другого". По словам тренеров, Евгения - готовая сольная певица. Участница покидает проект в шаге от прямых эфиров.

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Последним из команды Дорофеевой готов выступить Илья Николаенко. Он подготовил интерпретацию хита одного из тренеров - песню Олега Винника "Нино". Илья Николаенко занимает место Алены Левашевой и проходит к прямым эфирам.

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Напомним, что победитель "Голосу країни-11" получит квартиру в Киеве и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно тренер Дмитрий Монатик выпустил автобиографичный клип в честь своего 35-летия, а его коллега Тина Кароль представила новый альбом под названием "Красиво".