Вийшов слідом з автобуса, вдарив і майже зґвалтував: в Сочі педофіл напав на 7-річну дівчинку (відео)

У російському Сочі сьогодні, 18 травня, відбулася жахлива історія. Невідомий мало не зґвалтував 7-річну дівчинку, яка вийшла з маршрутки в районі вулиці Лиса Гора.

Як повідомляють оперативники, які зараз розшукують педофіла, учениця 1 класу поверталася зі школи додому. Коли вона вийшла з автобуса і трохи відійшла від зупинки, на неї напав невідомий.

Дівчинка, незважаючи на шоковий стан, розповіла, що чоловік вдарив її по голові, схопив на руки і побіг з нею в безлюдне місце, де зґвалтував.

Хоча медики кажуть, що статевого акту не сталося, у дитини діагностували струс мозку і пошкодження статевих органів.

Першокласниця каже, що в маршрутці за нею пильно спостерігав якийсь чоловік, але в поліції не виключають, що збоченцем міг бути і хтось з вулиці.

А поки копи розшукують педофіла, в Мережі з'явилося відео, як 7-річна дівчинка виходить з автобуса - через кілька хвилин трапиться напад.

Нагадаємо, в Росії в Нижегородській області затримали 49-річного чоловіка, який вбив 12-річну школярку і підозрюється в ще кількох випадках педоофілії.