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Російські пропагандисти повеселили "сенсацією" про поведінку Путіна (відео)

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Оновлено 16:40 Сьогодні Телеграф

Сьогодні чи не всі російські ЗМІ випустили "негайну" новину про президента РФ Володимира Путіна. Лідер країни-агресора на своїй нараді в проміжках власного виступу... багато писав ручкою.

Коментатори з іронією нарекли новину "сенсацією", дивуючись, навіщо Путін записує свої ж слова. Деякі жартували, що президент пише таємне послання і запустили інтернет-меми з вигаданими новинами-"сенсаціями" в дусі "Путін кахикнув".

Відома в РФ опозиційна журналістка Ксенія Собчак у своєму Телеграм-каналі також не залишила "новину" без уваги.

"Терміново! Путін багато писав. Ручкою", - з іронією написала Собчак.

Нагадаємо, провладні російські журналісти роблять такі новини про Володимира Путіна не вперше. Не раз Мережу облітали новини про кинуту в гніві ручки, а недавно ЗМІ опублікували історію про те, як Путін на нараді "героїчно" зловив олівець, який покотився зі столу.

Раніше ми повідомляли, що ще одна країна НАТО приєдналася до дипломатичного бойкоту Путіна.

 

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 64

Все по темі:

Ксения Собчак, Володимир Путін, РосЗМІ.
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