Російські пропагандисти повеселили "сенсацією" про поведінку Путіна (відео)

Сьогодні чи не всі російські ЗМІ випустили "негайну" новину про президента РФ Володимира Путіна. Лідер країни-агресора на своїй нараді в проміжках власного виступу... багато писав ручкою.

Путин на совещании по посланию очень много писал. Прямо на своей речи. pic.twitter.com/zOimYcNyo0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 19, 2021

Коментатори з іронією нарекли новину "сенсацією", дивуючись, навіщо Путін записує свої ж слова. Деякі жартували, що президент пише таємне послання і запустили інтернет-меми з вигаданими новинами-"сенсаціями" в дусі "Путін кахикнув".

Відома в РФ опозиційна журналістка Ксенія Собчак у своєму Телеграм-каналі також не залишила "новину" без уваги.

"Терміново! Путін багато писав. Ручкою", - з іронією написала Собчак.

Нагадаємо, провладні російські журналісти роблять такі новини про Володимира Путіна не вперше. Не раз Мережу облітали новини про кинуту в гніві ручки, а недавно ЗМІ опублікували історію про те, як Путін на нараді "героїчно" зловив олівець, який покотився зі столу.

Раніше ми повідомляли, що ще одна країна НАТО приєдналася до дипломатичного бойкоту Путіна.