"Ми зуби виб'ємо": Путін вибухнув погрозами перед ворогами, охочими "відкусити" частину Росії (відео)

Сьогодні, 20 травня, президент РФ Володимир Путін пообіцяв "вибити зуби" всім тим, хто зазіхне на його територію.

Погрозу він озвучив на прес-конференції, пишуть росЗМІ.

"Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити. Але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім так, щоб вони не могли кусатися. І залог цьому - розвиток Збройних сил", - говорить Путін.

Ворогів же російський політик назвав опонентами.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі розповіли про підготовку до гіпотетичної зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що вже є певні начерки можливих тем до обговорення.