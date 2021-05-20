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"Ми зуби виб'ємо": Путін вибухнув погрозами перед ворогами, охочими "відкусити" частину Росії (відео)

"Ми зуби виб'ємо": Путін вибухнув погрозами перед ворогами, охочими "відкусити" частину Росії (відео)
Оновлено 17:00 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 20 травня, президент РФ Володимир Путін пообіцяв "вибити зуби" всім тим, хто зазіхне на його територію.

Погрозу він озвучив на прес-конференції, пишуть росЗМІ.

"Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити. Але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім так, щоб вони не могли кусатися. І залог цьому - розвиток Збройних сил", - говорить Путін.

Ворогів же російський політик назвав опонентами.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі розповіли про підготовку до гіпотетичної зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що вже є певні начерки можливих тем до обговорення.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Росія, Володимир Путін, Погроза, Вороги.
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