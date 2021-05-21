Трагедія в Ростовській області: 10 робітників смертельно отруїлися газом під час роботи в колекторі

Сьогодні, 21 травня, в Росії сталася трагедія. За інформацією місцевих інформагентств, в Ростовській області в колодязі знайшли тіла 10 робочих, який загинули в результаті вибуху метану при проведенні робіт на очисних спорудах.

Повідомляється, що подія відбулася в селищі Дмітріадовка. На даний момент є інформація про 10 загиблих і 8 постраждалих. Однак росЗМІ з посиланням на свої джерела в поліції говорять про те, що тіло ще одного робочого може залишатися в колекторі, так що жертв може бути більше.

Зараз на місці працюють поліція, медики, прокурори і МНС. За попередніми даними, трагедія сталася через те, що через потепління посилився процес утворення та накопичення отруйних речовин в резервуарах. Тому міг статися вибух.

Нагадаємо, в Туреччині під час відпочинку сталася трагедія: загинули двоє студентів з міста Суми Олександр Попов та Анастасія Пришко.