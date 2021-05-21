"Щоб ви всі здохли": в Росії клієнт пошти спалив себе заживо, намагаючись вбити співробітників відділення

Вчора, 20 травня, в Самарській області в місті Кінель пенсіонер вчинив самоспалення у відділенні пошти, щоб погубити себе і всіх навколо.

Про це пише Телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що 75-річний Анатолій Зеньков "втомився" ходити на пошту на милицях, через що пішов на злочин.

Співробітники відділення кажуть, що в цей день знайомий їм клієнт "з дивацтвами" прийшов двічі. Спочатку він отримав лист і пішов. Але незабаром Анатолій повернувся з трьома пляшками бензину. Одну він кинув в коридор з криком "Щоб ви всі здохли!" і підпалив, через що почалася пожежа. Поки її гасили, агресор кинув другу пляшку в сторону стійки операторів, а потім підпалив і себе. Врятувати пенсіонера не вдалося, а відділення співробітники змогли загасити самотужки.

Зараз за даним фактом проводиться розслідування. За попередньою інформацією, пенсіонер міг злетіти з котушок через розлучення з дружиною і конфліктів через поділ майна.

Нагадаємо, в Ростовській області в колодязі знайшли тіла 10 робочих, які загинули в результаті вибуху метану при проведенні робіт на очисних спорудах.