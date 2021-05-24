"Пі****си, я здохну, вас всіх з собою заберу": засуджений до довічного за вбивство дитини влаштував шоу в суді

У понеділок, 24 травня, в РФ суд Нижегородської області засудив до довічного ув'язнення в колонії особливого режиму 35-річного Павла Суркова, який жорстоко вбив 9-річну школярку.

Як повідомляє Телеграм-канал LIFE SHOT, настільки нелюдським чином росіянин помстився екс-коханій, яка його кинула. У вересні 2020-го Сурков вистежив її 9-річну дочку Лізу, яка йшла від автобусної зупинки додому. Чоловік, раніше судимий за грабіж, відвів дитину в безлюдне місце і задушив.

Свою провину підсудний визнав і сказав, що тоді був п'яний і не пробачить собі скоєного.

Втім, перед оголошенням вироку Сурков поводився дуже агресивно: намагався з ноги винести двері "акваріума", в якому знаходився. А відразу після рішення суду кричав: "Пі****си, я здохну, вас всіх з собою заберу".

Обережно, на відео - ненормативна лексика (18+)

Нагадаємо, 49-річний росіянин зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку: це був не перший його злочин.