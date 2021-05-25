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Вівторок, 25.05.2021
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Російський мільярдер і суперник Путіна мало не відрубав ногу сокирою

Російський мільярдер і суперник Путіна мало не відрубав ногу сокирою
Оновлено 17:59 Сьогодні Телеграф

З відомим російським політиком - мільярдером і засновником партії "Громадянська платформа" Михайлом Прохоровим - сталася надзвичайна подія.

Як повідомляє Телеграм-канал Baza, 56-річний бізнесмен ледь не відрубав собі ногу бойовою сокирою.

За інформацією ЗМІ, в неділю, 23 травня, в заміський будинок Прохорова примчала швидка і екстрено відвезла його в травматологію з травмою ноги. В оточенні політика кажуть, що ця подія - випадковість: мовляв, Прохоров захоплюється метанням сокир, і снаряд відскочив і попав чоловікові в ногу.

Зараз життю політика нічого не загрожує, хоча представники Прохорова кажуть, що ніяку травму той не отримував, та й взагалі він нібито перебуває на роботі.

Відзначимо, що власний капітал Прохорова налічує 11,4 мільярда доларів. Також відомо, що в 2012-му він конкурував з Володимиром Путіним за крісло президента РФ, але програв, опинившись на третьому місці з 7,98% голосів виборців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як боротиметься з олігархами.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Олигарх, Володимир Путін, Мільярдер, НП, Каліцтво.
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