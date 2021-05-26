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"Вислухаю всю гидоту": Лукашенко запросив Путіна і Байдена на "відверту розмову"

"Вислухаю всю гидоту": Лукашенко запросив Путіна і Байдена на "відверту розмову"
Оновлено 15:31 Сьогодні Телеграф

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в середу, 26 травня, запросив до Мінська лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путін.

Про це він заявив на зустрічі з парламентаріями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, передає "БЕЛТА".

Відповідаючи на питання, Лукашенко сказав, що якщо президенти хочуть поговорити про його країну, то, мовляв, нехай роблять це з ним.

"Публічно хочу запросити: нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть всю гидоту, яку Псакі йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти в Швейцарії і вчити Путіна проблемам Білорусі - це смішно", - вважає Лукашенко.

Також він зізнався, що в прийдешню п'ятницю "буде з Путіним Америку обговорювати".

"Я тільки не знаю, про що Байден, - Путін-то в темі, - говоритиме по Білорусі. Я за нього переживаю в тому плані, щоб йому хоч карту дали і він подивився, де ця Білорусь знаходиться", - заявив самопроголошений президент .

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про те, що колективний Захід намагається "вбити" Білорусь, і перейшов до, по суті, погроз і нападок на Україну.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Минск, Джо Байден, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Зустріч.
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