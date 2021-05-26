Військовий "спав" на нараді з Шойгу: в російській армії можуть заборонити закривати очі (відео)

У Міноборони РФ здивували розслідуванням за фактом... сну командира військової частини, який нібито відлетів в царство Морфея прямо на нараді з міністром Сергієм Шойгу.

Про розслідування сну повідомляє Телеграм-канал Baza.

Виявляється, історія трапилася в листопаді минулого року. Через півгодини наради з Шойгу полковник Роман В'язівський закрив очі. Іншому офіцерові здалося, що колега спить, і він тут же написав скаргу. Через "страшний" вчинок провели ціле розслідування, яке завершилося тільки зараз.

В'язівському вдалося довести, що він не спав, а посилено конспектував промову Шойгу, як і інші військові.

У підсумку, в російському Міноборони, щоб уникнути подібних історій, без жартів запропонували ввести заборону на опускання очей більш ніж на 5 секунд.

Нагадаємо, в Росії вирішили залучити "старообрядців" з Туви до тренувань військовослужбовців.