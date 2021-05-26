"Майстер і учень": Путін і Лукашенко потрапили на влучну карикатуру

Художник з Нідерландів Джоп Бертрамс оприлюднив карикатуру на президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

Ілюстрацію на злобу дня він виклав у своєму "Твіттері".

На зображенні з назвою "Майстер і учень" і тегом "Люди-мисливці" Путін і Лукашенко зображені з рушницями. У лівій руці кожен з них тримає по літаку. Путін - збитий у 2014 році над Донецькою областю рейс МН17, а Лукашенко - літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса і зробив примусову посадку, щоб білоруські силовики затримали опозиційного діяча Романа Протасевича.

Нагадаємо, після події Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Втім, з'явилася інформація, що їхні літаки над нашою державою, як і раніше, літають.