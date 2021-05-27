Лавров огризнувся на Кравчука через Мінськ

Глава російського МЗС Сергій Лавров прокоментував слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що через дії режиму Олександра Лукашенка Мінськ не може бути майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

За інформацією росЗМІ, 27 травня в Сочі Лавров заявив, що Москва наполягає на припиненні демонізації тих, хто "не бажаний Заходу".

"Не Кравчуку вирішувати, як далі буде працювати контактна група", - відрізав російський міністр.

Нагадаємо, Кравчук зробив заяву в зв'язку з діями президента Білорусі і скасуванням авіасполучення України з цією країною. За його словами, незабаром буде знайдено нове місце для переговорів ТКГ.